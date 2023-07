2023年07月13日 19時00分 ソフトウェア

YouTubeを広告なしで再生できるAndroidアプリ「NewPipe」が著作権に関する削除依頼でGoogleの検索結果から消滅



広告非表示機能などを備えた無料のAndroid向けYouTubeクライアント「NewPipe」の公式サイトが、一部地域でGoogle検索の結果から削除されたことが明らかになりました。削除の原因は、フランスの音楽レーベルがデジタルミレニアム著作権法(DMCA)による削除申請を行ったことだとされています。



newpipe.net removed from Google search results due to DMCA take down request

https://newpipe.net/blog/pinned/announcement/newpipe-net-dmca-google-search/



NewPipeは2023年7月7日のブログ記事で、「すでにお気づきの方もいるかもしれませんが、Googleで『NewPipe』を検索すると、このプロジェクトに関する情報はたくさん出てくる一方で、公式ウェブサイトへのリンクは表示されません。これは、Googleがフランスのレコードレーベル『Because Music』からのDMCA削除通告を受けたためです。この通知は、私たちのホームページ『newpipe.net』を、私たちのプロジェクトとはまったく関係のない他のドメインとともに検索リストから削除することを要求するものです」と述べて、公式サイトがGoogle検索で表示されなくなっていることを明かしました。



この問題の影響は、地域によって異なります。試しに「NewPipe」でGoogle検索した結果は以下の通り。日本から検索した場合は、問題なく公式のページが一番上に表示されました。





しかし、そうではない地域もあります。例えば、ブログ記事にコメントを寄せたノルウェーのユーザーやスロベニアのユーザーは、NewPipeのトップページではなくFAQのページが上部に表示されると報告しました。つまり、ヨーロッパの地域でNewPipeをGoogle検索すると、トップページが検索結果から除外される傾向があります。



また、ポルトガルのユーザーは、VPNを使って自国やノルウェーから検索すると、「アメリカのデジタルミレニアム著作権法に基づく苦情を受け、このページから2件の結果を削除しました」と表示されることを報告しています。





Google検索で公式サイトが適切に表示されない問題について、NewPipeは「Googleが私たちのページを掲載しないということは、さまざまな問題を引き起こします。例えば、私たちのサイトへの訪問がカウントされなくなったことで、私たちのサイトは関連度が低いとみなされるようなります。その結果、私たちのページに偽装した偽のクローンサイトが検索結果の上位に表示され、ユーザーが詐欺に遭ってしまう可能性があります」と懸念を表明しました。



実際に、過去には人気のある画像処理ソフト「GIMP」の公式サイトになりすました偽サイトが検索結果の上位に表示されてしまう問題が発生したことがあります。



見分けが不可能な偽サイトがGoogle検索最上位に堂々と表示されてしまう、「i」をURLに含む全てのサイトが信用できなくなる極悪手法 - GIGAZINE





NewPipeは法的措置を検討しており、こうした事例に詳しい弁護士からの支援を呼びかけています。



フランスの音楽レーベルであるBecause MusicからDMCAによる通報を受けたのは、NewPipeだけではありません。DMCA申請を集積しているサイト・Lumenで「Because Music」と検索すると、Because MusicがGoogleに対して行った申請がずらりと並びます。





この話題を扱ったソーシャルニュースサイト・Hacker Newsのスレッドに書き込まれたコメントによると、申請には英語とフランス語が併記されており、Because Musicは特にGuizmoというミュージシャンのコンテンツのダウンロードを可能としている点を問題視しているとのこと。



NewPipeにはダウンロード機能があるため、これがDMCAに基づく申請の理由となった可能性があります。また、同じ理由でYouTubeの動画のダウンロードリンクを提供するSsyoutubeというサイトなども通報対象となりました。



この点を指摘したHacker Newsユーザーは「マウンテンビュー(Google本社の所在地)の誰かが英語よりもフランス語の方が堪能な場合に備えてなのか、フランス流の冗談なのか、彼らの苦情にはフランス語の同じメッセージも添えられています。これがフランスのレーベルに雇われた素人集団の仕業なのか、それとも実際に法律の専門家にお金を払ってこのようなスパムメールを送っているのかはわかりません」と述べました。