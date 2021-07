Google検索によって作られる「目に見えない地政学的な情報の境界」を視覚化する「Search Atlas」

また、「 how to combat climate change(気候変動と戦う方法) 」というワードで検索した結果を、単語の関連度で並べたものがこれ。ドイツやルクセンブルクといったヨーロッパの高所得国家では、「protection(保護)」「sensible(分別のある)」といった言葉が検索結果に並ぶ傾向がありましたが……

普段から何気なく使っているGoogle検索は、ユーザーの使う言語や住んでいる地域によって検索結果を調整しているため、同じ言葉を検索しても国や地域が違うと検索結果も変わります。そんな地政学的な「情報の境界」を視覚化するため、マサチューセッツ工科大学とカーネギーメロン大学の研究者らが、「 Search Atlas 」という新たなツールを開発しました。 Search Atlas: Visualizing Divergent Search Results Across Geopolitical Borders | Designing Interactive Systems Conference 2021 https://dl.acm.org/doi/10.1145/3461778.3462032 Search Atlas: Visualizing Divergent Search Results Across Geopolitical Borders https://searchatlas.org/ 研究チームは、「インターネットは地理的、言語的、文化的、政治的な目に見えない境界線で一杯です。これは個々のユーザーが目にできる情報を制限します。検索エンジンは地域や言語、その他のユーザープロファイルに従って検索結果を調整することで、『情報の境界線』を形作ります」と指摘しています。 そこで開発されたのが、Google検索が生み出す目に見えない情報の境界線を視覚化するツール「Search Atlas」です。実際にSearch Atlasがどのようなツールになっているのかは、マサチューセッツ工科大学の Katherine Ye 氏がTwitterに投稿した以下のムービーを見るとよくわかります。

2021年07月14日

