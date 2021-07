PCがUSBデバイスを認識した時に何が起こるのか？

・関連記事

新旧入り交じり混乱を極めるUSB規格をスッキリ解説 - GIGAZINE



USB Type-Cケーブルにはなぜたくさんの種類があるのか、どうやって見分ければいいのか? - GIGAZINE



USB Type-CをDisplayPortに変換するハブはどのように選べばよいのか? - GIGAZINE



最大40Gbpsの転送速度を想定した新規格「USB4」の暫定仕様が発表される - GIGAZINE

2021年07月24日 23時05分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.