「USBキーボード」はどういう仕組みで動作しているのか？

・関連記事

PCがUSBデバイスを認識した時に何が起こるのか? - GIGAZINE



一見普通のUSBケーブルなのにキーボードで打ち込んだ内容をすべてWi-Fi経由で外部に送信してしまう「O.MGケーブル」が登場 - GIGAZINE



テンキーレスで超コンパクトになった70%サイズのワイヤレスキーボード「ロジクール MX Keys Mini」レビュー - GIGAZINE



キーボードの文字配列はどうして「QWERTY」なのか? - GIGAZINE



現在のキーボードの源流となったIBM製の名モデル「Model M」 - GIGAZINE



なぜキーボードの「0」は「1の左」ではなく「9の右」にあるのか? - GIGAZINE



2022年07月05日 23時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.