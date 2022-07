ジュワッと染み出る濃厚パインがフルーティーな「大人なガリガリ君ゴールデンパイン」試食レビュー

・関連記事

キンキンに冷えた冷凍パイナップルが体をヒンヤリさせてくれる「ハロハロ果実氷完熟パイン」をミニストップで食べてみた - GIGAZINE



ひんやり冷たいフラッペにパイナップルが加わり甘さ抜群になった「ピカチュウのパインフラッペ」試食レビュー - GIGAZINE



メロンの香りが鼻を突き抜けるブレンドジュース「トロピカーナ 100% メロンテイスト」を飲んでみた - GIGAZINE



濃厚なピスタチオやミックスベリーがクリーミーなアイスと相性抜群なハーゲンダッツ「ピスタチオ&ミルク」「ミックスベリー&クリームチーズ」試食レビュー - GIGAZINE



超なめらか食感の「PARM(パルム)ジェラート 巨峰」は巨峰のおいしさをギュッと詰め込んだアイスでした - GIGAZINE

2022年07月05日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.