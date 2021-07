たっぷりあふれる辛口ソースがヒリヒリと爽快な刺激をもたらすモスの新バーガー「クール スパイストマト」を食べてみた

・関連記事

肉厚な真鯛カツを使った「日本の生産地応援バーガー真鯛カツ<愛媛県愛南町>」などモスバーガーの新商品7種類を食べてみた - GIGAZINE



コーン本来の甘さとクリームチーズのまろやかな旨味が調和するモス「クリームチーズベジ~北海道産コーンのソース~」を食べてみた - GIGAZINE



モスバーガーに突如として完全予約制の「バターなんていらないかも、と思わず声に出したくなるほど濃厚な食パン」が登場したので食べてみた - GIGAZINE



2021年07月15日 12時45分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.