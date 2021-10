クアアイナのスパイス香る旨辛ミートバーガー「チリミートバーガー」「チリチーズ厚切りチェダーバーガー」試食レビュー

・関連記事

マクドナルドのごはんバーガーに「ごはんチキン にんにく黒胡椒&ごはん海老 旨辛仕立て」が新登場したので食べてみた - GIGAZINE



分厚い鹿肉パティ&スパイシーなラグーソースが2倍でボリューム満点なロッテリア「ダブルジビエ鹿肉バーガー(エゾ鹿ラグーソース)」を食べてみた - GIGAZINE



プリっぷりの馬蹄型ソーセージとグランピングソースでジューシーに仕上がったモスバーガーの「フォカッチャサンド」を食べてみた - GIGAZINE



海老フライを段重ねにしてハンバーガーに力技で挟み込んだファーストキッチン「クラシック海老フライバーガー」試食レビュー - GIGAZINE



約20cmのカレイのから揚げがバンズからはみ出しまくりな「丸ごと!!カレイバーガー」実食、肉厚ふっくら白身がタルタル&特製甘辛しょうゆだれと絶妙ハーモニーな一品 - GIGAZINE

2021年10月04日

