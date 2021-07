新型コロナへの対応により感染拡大がどのように変化するのかをシミュレーションできるゲーム「CoronaGame」

・関連記事

新型コロナウイルスの感染拡大を「感染率」「1日に出会う人の数」「移動制限」などを変更しながら直感的に理解できるシミュレーターが登場 - GIGAZINE



日本の新型コロナ感染数が今後28日間でどうなるかが見える「COVID-19 感染予測(日本版)」をGoogleが公開、28日間で予測される死亡者数・陽性者数・入院・療養等患者数も掲載 - GIGAZINE



Googleが今後28日間の新型コロナ感染者数・死亡者数などを示す「COVID-19 感染予測 (日本版)」はどういう仕組みと根拠で最終的な予測を出しているのか? - GIGAZINE



新型コロナウイルス感染拡大のシミュレーションから分かる予防策とは? - GIGAZINE



日本政府公式の新型コロナ接触確認アプリ「COCOA」に感染者を抑える効果はあるか実際にシミュレーションした結果とは? - GIGAZINE



2021年07月08日 19時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.