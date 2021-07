2021年07月07日 11時50分 ハードウェア

NVIDIAの低消費電力&超高性能なスーパーコンピューター「Cambridge-1」が正式稼働



2021年7月6日に、NVIDIAがスーパーコンピューター「Cambridge-1」をイギリスで稼働開始したことを発表しました。Cambridge-1にはNVIDIAが培ってきたスーパーコンピュータ-関連技術が結集されており、低消費電力ながら世界のスーパーコンピュータ-ランキングのトップ50にランクインする性能を持つとのことです。



今回稼働開始したと明かされたCambridge-1は、NVIDIAが開発するクラウドネイティブスーパーコンピュータ-「NVIDIA DGX SuperPOD」で構築されており、100%再生可能エネルギーで稼働しつつ世界トップ50にランクインする性能を発揮するとのこと。実際に、世界のスーパーコンピュータ-性能ランキング「TOP500」の2021年6月版を確認すると、Cambridge-1は41位にランクインしています。





次に、消費電力当たりの性能ランキングである「Green500」の2021年6月版を確認すると、Cambridge-1の順位は197位と低めですが……





NVIDIAによると、Cambridge-1の消費電力テストを行わなかったため、Green500では低い順位が記録されているとのこと。NVIDIAは「Cambridge-1の本来の消費電力当たりの性能を知りたい場合は、Green500で5位にランクインしている別の『NVIDIA DGX SuperPOD』採用スーパーコンピュータ-を参考にしてください」と主張し、Cambridge-1の消費電力当たりの性能の高さをアピールしています。





通常、スーパーコンピューターの構築には数カ月~数年という長い時間が必要です。しかし、NVIDIAのヘルスケア担当ヴァイスプレジデントのキンバリー・パウエル氏は、「Cambridge-1は、モジュール化された『NVIDIA DGX SuperPOD』を用いることで、数週間で構築できます」と述べています。





Cambridge-1はすでに稼働しており、大手製薬会社のアストラゼネカやGlaxoSmithKline(GSK)による医薬品開発に加えて、キングス・カレッジ・ロンドンやOxford Nanoporeといった研究機関による「ゲノム分析」「環境モニタリング」「脳モデル生成」といったライフサイエンス関連の研究に用いられているとのこと。また、これらの計算処理には、医療用AIキット「NVIDIA Clara」が役立っているとNVIDIAは語っています。



NVIDIAのジェンスン・ファンCEOは、「Cambridge-1は、これまで不可能だった規模と速度でライフサイエンスをリードする力を研究者に与えます」「Cambridge-1はイギリスで稼働しており、世界中の何百万人もの人々に利益をもたらす可能性のある画期的な研究を推進しています」と述べています。