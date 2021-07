2021年07月07日 10時38分 メモ

1兆円規模のクラウド事業「JEDI」を国防総省がキャンセル



アメリカの国防総省が、人工知能(AI)を活用してデータをクラウドで一元管理する事業「JEDI(Joint Enterprise Defense Infrastructure)」をキャンセルし、Microsoftとの契約終了手続きを開始したと発表しました。



「JEDI」は、2018年に国防総省が提案の受付を開始した巨大プロジェクト。ただ、その要件はAWSを運営しているAmazonしか満たせないようなものになっていて、決め打ちになっていると批判を受けていました。



米国防総省のデータをクラウドで一元管理する1兆円規模の事業「JEDI」をAmazonが獲得間近か、事実上の「出来レース」の見方も - GIGAZINE



しかし、この事業はMicrosoftが落札。



米国防総省の1兆円超のクラウド事業「JEDI」入札競争にMicrosoftが勝利、大本命のAmazonは敗れる - GIGAZINE



この結果に対してAmazonは、トランプ大統領による不正な介入があったとして裁判所に異議申し立てを行いました。2020年2月に申し立てが認められて、JEDIには差止命令が出ています。



Amazonが米国防総省のクラウド事業入札競争に敗れたのは「トランプ大統領の政治的介入のせいだ」と異議申し立て - GIGAZINE



事業のキャンセルを発表する声明の中で、国防総省はJEDIを「もはやそのニーズを満たすものではなかった」と表現。改めて、新たな取り組みとして「Joint Warfighter Cloud Capability(JWCC)」を発表し、クラウドサービスプロバイダーとして対応可能なのはMicrosoftとAmazonの2社であるとして、両社からの提案を求めることを表明しました。



このJWCCはマルチベンダー契約で、契約額は数十億ドル(数千億円)規模と予想されています。契約期間はベースが3年で、オプションが1年×2の、最大5年となる見込みです。