2021年07月01日 16時02分 ネットサービス

IBM社内のメールシステム移行に問題が発生、数日間にわたり従業員がメールを使えない事態に



世界的なコンピューター関連企業であるIBMでメールシステムの移行に問題が生じたため、多くの従業員が電子メールを使用できなくなってしまったと、テクノロジー系ニュースサイトのThe Registerが報じました。従業員の中には最高財務責任者(CFO)を非難する人物も現れているほか、他企業の採用担当者から「どうしてまだIBMに在籍しているの?あそこは電子メールすらまともに処理できないのに」とスカウトされた従業員もいるとのことです。



IBM's 18-month company-wide email system migration has been a disaster, sources say • The Register

https://www.theregister.com/2021/06/30/ibm_email_outage/



The Registerに情報を提供した複数のIBM従業員によると、18カ月間にわたって計画されてきたメールシステムの移行に問題が発生し、多くの従業員が被害を受けているとのこと。ある従業員はThe Registerに対し「この情報をマスコミに持ち込むのは嫌な気分です」と述べつつも、「自分たちのクラウド移行プログラムすら処理できないなら、どこの顧客が私たちを信頼するでしょうか?」と訴えています。





問題のメールシステム移行プログラムはIBMの社内イントラネットである「w3」のブログ投稿で発表され、電子メールで送信された指示に全員が従えば順調に進むと記されていたそうです。ところが、作業が始まるとメールシステムに問題が発生し、2021年6月下旬から4~5日間ほどIBM社内のメールサービスが断続的な状態になっていると伝えられています。一方、全ての従業員が同じ影響を受けているわけではないそうで、ある従業員はアクセスできる時間帯が増えているほか、2日間の中断後にメールへアクセスできた従業員もいるとのこと。



あるIBM従業員はThe Registerに対し、メールソフトのOutlookやVerse、そしてグループウェアのIBM Notes(現HCL Domino)は機能しない状態になっているものの、チャットツールのSlackは利用できる状態だと述べています。従業員がThe Registerに提供したw3のスクリーンショットには、ニュースヘッドライン付近に「電子メールの遅延:復旧に努力しています」という警告バナーが表示されており、更新情報はSlackのチャンネルで入手するようにと記されています。





当初、IBMは従業員から寄せられる電子メールの不具合について、ヘルプデスクを通じて解決しようと試みたそうです。しかし、急速に問い合わせが増加したためにヘルプデスクでの対応は断念されることとなり、その後は数千人の従業員がメールシステムのパフォーマンス低下に対処しているとThe Registerは報告しています。



今回の件についてThe RegisterがIBMに問い合わせたところ、問題が発生していることを認めたり、状況についてコメントしたりすることを避けたとのこと。しかし、あるIBMのデザイナーは削除済みのSNS投稿で不満を訴えたほか、他者の採用担当者から「どうしてまだIBMに在籍しているの?あそこは電子メールすらまともに処理できないのに」といってスカウトされたと話す従業員もいるそうです。



そもそもIBMがメールシステムの移行を計画したのは、長年にわたって運用してきたIBM Notesをインド企業のHCL Technologiesに売却したことがきっかけだった模様。HCLのサーバーにデータを保存することを望まなかったIBMは、売却後にデータをHCLのサーバーから自社のサーバーに移行してきましたが、IBMのサーバーが破損してしまったことで一連の問題が生じたとのこと。従業員の中には、IBMのCFOを務めるJames Kavanaugh氏がコスト削減に力を入れたため、適切な人材を採用しなかったと非難する人もいるとThe Registerは述べています。





なお、The Registerが今回の記事を公開した直後、IBMの広報担当者がメールではなく電話で連絡してきたそうです。広報担当者は、「一部のIBM従業員はメールサービスの遅延を経験しています。私たちは可能な限り迅速に全サービスを復旧するように努めており、完全なメール機能の復旧に取り組んでいる間、クライアントとビジネスへの影響を最小限に抑えるためにさまざまな代替コミュニケーションツールを活用しています」と述べました。