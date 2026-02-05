2026年02月05日 11時35分 メモ

Pinterestがレイオフ対象の従業員を特定するツールを開発した社内エンジニア2人を解雇

写真共有サービスのPinterestは2026年1月に従業員の15％未満をレイオフすると発表しました。このレイオフで失職した従業員を特定してその情報を共有するソフトウェアツールを開発したエンジニア2人が解雇されたと報じられています。



2026年1月下旬に提出された規制当局への提出書類(PDFファイル)で、Pinterestは従業員の15％未満をレイオフし、オフィススペースを縮小する計画を立てていることがわかりました。このレイオフは2026年9月30日までに完了する予定で、約700人の従業員が影響を受けることになります。



イギリス日刊紙のThe Guardianによれば、Pinterestのエンジニア2人が会社の機密情報に不正にアクセスし、レイオフの対象となった従業員全員の所在地と氏名を特定し、社内で使われているコミュニケーション用ツールで共有したとのこと。このツールを使うことで、どの従業員がレイオフになったのかが逐一他の社員に通達されるようになっていたそうです。



Pinteretの広報担当者は「これはPinterestのポリシーや同じ会社で働いた元従業員のプライバシーに対する明白な違反です」とコメント。開発したエンジニア2人は解雇されたとのこと。





なお、Pinterestはレイオフの目的として、「AIの導入と実行を推進するチームと役職にリソースを再分配する」「AI搭載製品と機能を優先する」「販売と市場開拓のアプローチの変革を加速する」と掲げています。Pinterestの広報担当者テッサ・チェン氏は「AI活用戦略をさらに推進するため、組織変更を進めています。AIに精通した人材の採用もその一つです。その結果、一部のチームメンバーに別れを告げるという難しい決断を下しました。彼らの貢献に感謝し、退職金や福利厚生で彼らをサポートしていきます」とコメントしています。

