AmazonがAukeyやMpowに続けてRavPowerの製品も削除

2021年6月16日頃、スマートフォン用アクセサリーなどを取り扱うブランド「RavPower」の製品が一斉にAmazonから姿を消しました。Amazonは理由を発表していませんが、Amazonで相次ぐ不正レビュー問題が根底にあるとみられています。 Amazon confirms it removed RavPower, a popular phone battery and charger brand - The Verge https://www.theverge.com/2021/6/16/22536976/amazon-ravpower-battery-charger-removed-amazon Creating a trustworthy reviews experience https://www.aboutamazon.com/news/how-amazon-works/creating-a-trustworthy-reviews-experience 6月13日、海外メディアのウォール・ストリート・ジャーナルの記者であるニコール・グエン氏が、「RavPowerの商品を購入したら、商品価格のほぼ半額である35ドル(約3900円)分のギフトカードと引き替えできるカードが付いてきた」と 報じました 。カードには「注文IDとレビューURLをメールでお知らせ下さい」と書かれており、グエン氏はこれを「Amazonが規定する ガイドライン に違反するものだ」と伝えています。グエン氏が購入した商品は9800件を超える星5(最高)の評価が付けられていたとのことですが、グエン氏の報道の後、AmazonからRavPowerの商品が全て削除されました。

2021年06月17日 12時46分00秒 in Posted by log1p_kr

