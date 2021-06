Xboxで「リアルタイムの文字起こし」と「テキスト読み上げ」が可能に

MicrosoftのXbox開発チームが、2021年6月分のXboxのアップデート内容を公式ブログで発表しました。それによると、アクセシビリティの向上を目指し、Xboxのパーティーチャットに Speech-to-Text (文字起こし)および Text-to-Speech (テキスト読み上げ)が実装されるとのことです。 June Xbox Update: Party Chat Accessibility, Xbox App Official Posts, and More - Xbox Wire https://news.xbox.com/en-us/2021/06/15/june-2021-xbox-update/ Xbox開発チームは、「ゲームは誰でも参加できるもので、親しみやすく、アクセスしやすいものであるべきだと考えています。ゲームプレイヤーが一緒にプレイしたり、コミュニケーションを簡単にとれるようにするべきです」と述べ、耳が聞こえないプレイヤー、あるいは話すことができないプレイヤーのために、音声をテキストに変換したり、テキストを音声に変換したりする機能をパーティーチャットに実装すると発表しました。

2021年06月17日 13時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1i_yk

