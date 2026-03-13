2026年03月13日 11時00分 AI

MicrosoftがAI健康情報機能「Copilot Health」発表、「医学的アドバイスの代わりにはならない」との注意あり



医療記録やウェアラブル端末から得られた情報をまとめてユーザーに助言するツール「Copilot Health」をMicrosoftが発表しました。



Introducing Copilot Health | Microsoft AI

https://microsoft.ai/news/introducing-copilot-health/



Copilot Healthは、ユーザーの医療記録、ウェアラブル端末から得られた情報、健康履歴を一か所にまとめ、それらを整理するものです。





MicrosoftはCopilot Healthの紹介にあたり、「ほとんどの人に必要なのは、より多くの情報ではありません。すでに持っている情報を理解する手助けなのです」と指摘。「Copilot Healthは医師に取って代わるものではありません。医師と過ごす時間をより価値のあるものにします。適切な質問、適切な文脈、そして自分の身体をよりよく理解することで得られる自信を持って診察に臨めるようになります」と伝えています。



例えば、仮に睡眠が乱れている場合、症状を検索し続ける代わりに情報に基づいた会話をすることで理解度を深められる可能性があるとのことです。





ただし、Microsoftは「Copilot Healthは病気やその他の状態を診断、治療、予防することを目的としたものではなく、専門的な医療アドバイスの代替となるものではありません」と伝え、あくまで情報の理解を深めることを目的とするものだとしています。また、生成AI特有の「幻覚(ハルシネーション)」の問題が生じる可能性もあり、むやみに信じていいというわけでもありません。



Copilot Healthの回答の質と信頼性を向上させるため、Microsoftは50か国にわたる医療機関からの情報を優先的に表示するように設計。回答には明確な引用と元資料への簡単なリンクが含まれます。





Copilot Healthは他のチャットとは違う「専用の空間」として提供され、追加のアクセス管理、プライバシー保護、安全管理の下で保管されます。Copilot Healthのデータは保存時および通信時の暗号化、厳格なアクセス管理、そして必要に応じて情報を管理・削除できる機能など、業界最高水準の保護措置によって守られるとのこと。電子カルテやウェアラブル端末などの接続はいつでも即座に解除でき、Copilot Health内の情報はモデルのトレーニングには使用されないと説明されています。



Copilot Health はまず英語で、アメリカ在住の18歳以上の成人向けに提供される予定。Microsoftは追加の言語や音声オプションを開発中で、対応地域や機能の拡張については準備が整い次第発表されます。

