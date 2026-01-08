2026年01月08日 10時55分 AI

OpenAIが「ChatGPT ヘルスケア」を発表、ChatGPTが個人の健康記録やアプリのデータに接続して問診してくれる



OpenAIが2026年1月7日に、健康とウェルネスのために設計されたChatGPTの専用機能「ChatGPT ヘルスケア」を発表しました。これは、ユーザーが自身の健康に関する質問をより安全かつパーソナライズされた環境で行えるよう設計された機能で、医療従事者によるケアを補完し、ユーザーが自身の健康情報を理解して主体的に管理できるよう支援することを目的としています。



ChatGPT ヘルスケアが登場 | OpenAI

https://openai.com/ja-JP/index/introducing-chatgpt-health/



AI as a Healthcare Ally - How Americans are navigating the system with ChatGPT

(PDFファイル)https://cdn.openai.com/pdf/2cb29276-68cd-4ec6-a5f4-c01c5e7a36e9/OpenAI-AI-as-a-Healthcare-Ally-Jan-2026.pdf



ChatGPT ヘルスケアは、医療記録やウェルネスアプリを安全に接続し、個人のデータに基づいた具体的な回答を提示してもらうことができる機能です。





ChatGPT ヘルスケアはAppleの「ヘルスケア」やPeloton、MyFitnessPal、Weight Watchers、Function Healthなどのアプリと連携でき、睡眠パターンの分析、食事のアドバイス、ワークアウトの提案、血液検査結果の解釈などを行うことができます。また、医師との診察に向けた質問リストの作成や、検査結果を分かりやすい言葉で説明する機能も備えているとのこと。





安全性について、ChatGPT ヘルスケアでは専用のスペースとメモリが用意されているとのこと。健康に関する会話、接続されたアプリのデータ、およびアップロードされたファイルは基盤モデルの学習には使用されず、メインのチャット履歴とも分離して管理されます。また、データは保存時および転送時の両方で暗号化されており、健康情報の機密性を踏まえ、専用設計の暗号化や物理的な隔離などの追加保護が施されます。



さらに、ユーザーによる主体的なデータ管理も安全性の核となっています。医療記録やウェルネスアプリの接続は、ユーザーが明示的に許可した場合にのみ行われ、提供される情報は必要最小限のデータに限定されるとのこと。アメリカ国内の医療提供者とのデータ連携には、業界最高水準のセキュリティ基準を順守するb.wellのネットワークが採用されており、接続はいつでも「設定」から解除可能。加えて、OpenAIは不正アクセスを防止するために多要素認証(MFA)を有効にすることを推奨しています。





臨床的な安全性については、2年以上にわたり60か国以上の専門医260人以上と協力して開発が進められてきたとOpenAIはアピール。AIの回答は、医師が作成した「HealthBench」という評価フレームワークを用い、安全性、明確さ、適切な受診の促し、個々の状況への配慮といった臨床基準に照らして厳密に評価されています。ただし、OpenAIは「ChatGPT ヘルスケアはあくまで医療従事者によるケアを補完し、ユーザーの理解を助けるためのツールであり、診断や治療を目的としたものではない」と強調しました。





記事作成時点で、ChatGPT ヘルスケアを利用するには、まず順番待ちリストに登録してアクセス権をリクエストする必要があります。当初は少人数の初期ユーザーを対象としたベータ版として提供されますが、数週間以内にはサブスクリプションの種類に関わらず、ウェブ版およびiOSのすべてのユーザーへ段階的に展開される予定です。



OpenAIが公開した報告書「AI as a Healthcare Ally」によると、世界中のChatGPTのメッセージのうち5％以上が健康に関連しており、毎週数億件のやり取りが行われているとのこと。特にアメリカでは、複雑な医療システムのナビゲートにも活用されており、健康保険に関する相談は毎週150万件から200万件に上るそうです。また、病院まで車で30分以上かかる「医療砂漠」と呼ばれる地域からの利用も多く、アメリカ全土のこうした地域から毎週平均58万件以上のメッセージが送信されていると報告されています。



OpenAIによれば、医療従事者の間でも導入が進んでおり、アメリカの医師の66％が2024年時点で少なくとも1つの用途でAIを採用していると回答しているとのこと。これは前年の38％から大幅に増加しているそうです。OpenAIは今後の展望として、医療データの安全な接続による科学的発見の加速や、AI医療機器に関する規制の明確化などを提案しました。

