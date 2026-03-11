2026年03月11日 10時32分 AI

Amazonがプライム会員向けに24時間365日無料で使えるヘルスケアAIエージェント「Health AI」をウェブサイト＆アプリで提供開始



Amazonがパーソナライズされた健康関連の洞察やガイダンスを提供したり、処方箋の管理をしたり、健康を維持するための有意義なアクションを提案したりすることができる新しいヘルスケアAIエージェント「Health AI」の提供を開始しました。Health AIはプライム会員なら24時間365日いつでも無料で利用可能で、ウェブサイトおよびアプリから利用できます。



Amazon launches Health AI agent on Amazon website and app with free 24/7 access to virtual care for Prime members

https://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-health-ai-agent-one-medical



Meet Amazon Health AI: a personalized health agent that connects you to One Medical providers - YouTube





Amazon launches its healthcare AI assistant on its website and app | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/03/10/amazon-launches-its-healthcare-ai-assistant-on-its-website-and-app/



Amazonが発表したヘルスケアAIエージェントのHealth AIは、ユーザーの健康状態に関する洞察を提供したり、医療記録の理解を支援したり、必要に応じて資格を持つ医療専門家とシームレスにつながることでより簡単なヘルスケアを可能にするというエージェント型のAIヘルスアシスタントです。





Health AIは、個人の医療情報を知らなくても健康に関する一般的な質問に回答できますが、病歴を把握したパーソナライズされたヘルスエージェントとして設計されているため、医療情報を入力することでより役立つ回答を提供できるようになり、健康を維持するために必要な専門家・治療法・アカウントサービスとのつながりを提供することが可能となります。



Health AIに健康情報へのアクセスを許可すると、Health AIは検査結果・診断・医療記録について説明し、症状や投薬に関する質問に対して、より正確でパーソナライズされた回答を提供できるようになります。専門的なケアが必要な場合、Health AIがメッセージ・動画・対面でOne Medicalの医療提供者に直接連絡します。



他にも、オンライン処方箋サービスであるAmazonファーマシーまたは希望の薬局での処方箋の更新管理をサポートし、One Medicalの医療提供者にリクエストを送信することが可能。また、Amazon.comから関連するヘルスケア製品をおすすめするサービスも提供しているとのことです。





Health AIは2026年初頭にOne Medicalアプリ内でOne Medical会員限定で提供を開始したヘルスケアAIエージェントです。患者と医療提供者から好評を得て、今回プライム会員全体にサービス提供範囲を拡大することとなった模様。



なお、Amazonは「Health AIが答えられる質問」として、以下のようなものを例示していました。



・「最近のコレステロール値とそれが私にとってどのような意味を持つのか説明していただけますか？」

・「最近、腎臓結石と診断されました。再発のリスクを減らすために、どのような食生活に変えるべきでしょうか？」

・「鼻づまりと喉の痛みを感じます。どうすればいいですか？」

・「現在服用している処方薬と併用しても安全なアレルギー薬は何ですか？」

・「私の症状について相談するために、医療提供者とつなぐお手伝いをしてもらえますか？」

・「医師が処方した薬の副作用は何ですか？」





また、AmazonはHealth AIではユーザーの健康管理情報が安全に保護されると主張しており、「信頼の獲得は私たちのヘルスケアにおける使命の中核であり、Amazonはセキュリティ、患者のプライバシー、そしてデータの完全性に揺るぎないコミットメントを続けています。Health AIとのすべてのやり取りは、HIPAA(アメリカの医療保険の携行性と責任に関する法律)に準拠した環境内で行われます。顧客の会話は暗号化と厳格なアクセス制御によって保護されています。Amazon One MedicalおよびAmazonファーマシーから収集された保護された健康情報は、Amazonストアにおける一般商品の販売やAmazon Adsで使用されることはありません。また、Amazonはお客様の個人データを販売することもありません。人間の臨床医が患者のプライバシーを守りながら実際の症例から学ぶのと同様に、私たちはHealth AIモデルを、直接的な個人を特定しない抽象化されたパターンに基づいてトレーニングします。例えば、複数の患者が薬の相互作用について質問した場合、患者名を伏せたこれらのパターンを用いて、Health AIが同様の質問に回答する方法を改善することがあります。私たちは、HIPAAで認められた目的にのみ、保護対象医療情報を使用します」とユーザーの個人情報の取り扱いについて説明しています。

