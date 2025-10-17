2025年10月17日 11時13分 レビュー

Windows 11で「Hey Siri」っぽい機能「Hey Copilot」が利用可能に、いろんな声のCopilotと日本語で話せる



MicrosoftがWindows 11向けに、新しいウェイクワード「Hey Copilot(ヘイ、コパイロット)」でCopilotを起動する機能を導入しました。記事作成時点で既に利用できるようになっています。



Making every Windows 11 PC an AI PC | Windows Experience Blog

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2025/10/16/making-every-windows-11-pc-an-ai-pc/



Microsoftは、「AI PC」には以下の3つの能力を備えるべきだと考えているそうです。



・テキストや音声で自然にやり取りでき、ユーザーを理解できること

・ユーザーが見ているものを認識し、ガイド付きサポートを提供できること

・ユーザーに代わって行動を起こせること



1つ目の「自然にやりとりできる」という点をもっと簡潔にするために導入されたのが、音声による対話型のプロンプト入力です。新たに、「Hey Copilot」と話しかけてCopilotを起動する機能がWindows 11向けに導入されました。



Hey Copilotのウェイクワードを利用するには最初に設定が必要です。Copilotキーや「Windows＋C」のショートカットキーなどでCopilotを起動し、アカウントアイコンをクリックして設定を開きます。





「Hey, Copilot」と言って会話を開始します、と書かれた項目のトグルスイッチをオンに。





マイクのアクセスを許可する画面で「はい」を選択すれば完了です。





この状態でPCに向かって「Hey, Copilot」と言えば、Copilotの音声チャットが起動します。Copilot画面を開かずとも、いつでもCopilotとの会話を始められます。



実際にやってみました。



Windows 11向けに導入された「Hey, Copilot(ヘイ、コパイロット)」のウェイクワードでCopilotを起動する機能を使ってみた - YouTube





しばらく声を発さずにいると音声チャットは閉じてしまいますが、それまではずっと起動してこちらの発言を聞いていて、発言に対してさまざまな応答を出力してくれます。応答速度はそこそこ速いので、音声入力に抵抗がない人は便利に使えそう。ただし、「Edgeで検索して」といったタスクは実行してくれませんでした。





ただ、Copilotの声はなぜか少しカタコトで、たまに英語で応答することもありました。「中国語をしゃべって」といったワードに中国語で応答するなどもできるので、言語学習にも使えそうな感じです。



対話はすべて文字情報で記録されており、後から振り返ることができます。





声は8種類用意されています。低い声から高い声までさまざまです。





「Hey, Copilot」はCopilot対応の全Windows 11デバイスで利用可能です。



また、デスクトップやアプリをCopilotに共有してコンテンツ分析・インサイト提供・質問回答を行ったり、特定のタスクについて「やり方を教えて」と尋ねるとアプリ内でクリック箇所や操作手順を表示したり、Word／Excel／PowerPointファイルを共有するとCopilotが各スライドを逐一確認せずともプレゼン全体を分析したりする「Copilot Vision」も利用可能になっています。

