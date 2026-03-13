2026年03月13日 11時10分 AI

Netflixによるベン・アフレックのAIスタートアップ買収額は950億円超に達する可能性



Netflixは2026年3月初頭に、俳優のベン・アフレック氏が創業したAIスタートアップのInterPositiveを買収しました。この買収額が、6億ドル(約950億円)に達する可能性があると報じられています。



Netflix to Buy Ben Affleck AI Startup InterPositive for Up to $600M - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-11/netflix-to-pay-as-much-as-600-million-for-ben-affleck-s-ai-firm



Netflix may have paid $600 million for Ben Affleck's AI startup | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/03/11/netflix-may-have-paid-600-million-for-ben-afflecks-ai-startup/



俳優のベン・アフレック氏が2022年に創業したAIスタートアップのInterPositiveを、Netflixが買収しました。InterPositiveは「撮影後の技術的仕上げ作業の総称」であるポストプロダクションで使えるAIツールキットを開発するスタートアップです。



Netflixが俳優ベン・アフレック創業の映画制作者向けAIスタートアップ「InterPositive」を買収 - GIGAZINE





Bloombergの報道によると、Netflixの買収額は最大で6億ドルに達する可能性があるとのことです。もしこれが事実なら、InterPositiveはNetflixにとって過去最大級の買収のひとつとなります。なお、記事作成時点でのNetflixの過去最高の買収額は、2021年に買収したロアルド・ダール・ストーリー・カンパニー(RDSC)の約7億ドル(約1100億円)です。



Netflixが業界のアイコン、ロアルド・ダール・ストーリー・カンパニーを買収 - About Netflix

https://about.netflix.com/ja/news/netflix-acquires-iconic-roald-dahl-story-company





情報筋によると、InterPositiveの所有者は特定の業績目標に応じて追加の支払いを受ける資格があり、実際の現金による支払額は6億ドルよりも低くなる可能性があるとBloombergは報じています。



NetflixによるInterPositive買収は、Netflixがコンテンツ制作にAIを統合するという幅広い取り組みの一環です。Netflixは既にオリジナルドラマシリーズ「エテルナウタ」における建物の崩壊シーンの作成などで、生成AIを活用しています。



Netflixが人気オリジナル作品でコスト削減のために生成AIを使ったことを明かす - GIGAZINE

