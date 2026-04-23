2026年04月23日 16時20分 AI

OpenAIが臨床現場向けAI「ChatGPT for Clinicians」をリリース、ベンチマークで人間の医師より優れたスコアを出す



OpenAIが、臨床現場の業務支援に特化した新しいツール「ChatGPT for Clinicians」を発表しました。アメリカ国内の本人確認を行った医師・看護師・薬剤師などを対象に無料で提供されるとのことです。



Making ChatGPT better for clinicians | OpenAI

https://openai.com/index/making-chatgpt-better-for-clinicians/





ChatGPT for Cliniciansは、臨床医が質の高い患者ケアに専念できるよう、文書作成や医学研究などの臨床業務をサポートするように設計されたChatGPTの新たなバージョンです。



アメリカの臨床医は、増大する事務的要求と急速に拡大する医学研究に対応しながら、より多くの患者を診察することを求められており、すでにChatGPTのようなAIツールの支援を活用しています。アメリカ医師会による2026年の調査によると、医師の72％が臨床現場でAIを使用しているとのこと。2025年の調査では48％だったため、1年間で24％も使用率が増加したことになります。





また、OpenAIによると、アメリカ国外の臨床医も診療相談や文書作成、医学研究などの用途にChatGPTを使用しているとのこと。世界全体での臨床医によるChatGPTの使用量は1年間で倍増したと述べられています。



こうした状況において、OpenAIは「AGIが全人類に恩恵をもたらすという私たちの使命を支える次のステップ」として、臨床現場へChatGPT for Cliniciansの無料アクセスを提供することにしたとのこと。





ChatGPT for Cliniciansには以下の要素が含まれています。



・複雑な臨床上の疑問に対応する高度なAIモデル

医療現場でのユースケース向けに、最新の最先端モデルを無料で使用可能とのこと。



・繰り返し可能な臨床ワークフローのためのスキル

一般的なワークフローを再利用可能なスキルに変換することで、ChatGPTが紹介状や事前承認、患者への指示などのタスクを毎回同じ手順で実行してくれるとのこと。



・信頼できる臨床検索

回答が何百万もの信頼できる査読済みの医学情報源からのエビデンスに基づいています。リアルタイムかつ引用付きで回答されるため、より迅速かつ自信を持って症例を検討可能です。



・医学雑誌全体にわたる徹底的な調査

ChatGPTに信頼できる情報源を設定し、医学文献レビューを任せたり、必要に応じて調査を誘導したりすることで、数分で包括的で引用文献が充実したレポートを作成可能とのこと。



・実際の臨床上の疑問から得られる継続医学教育単位(CME)

ChatGPTで臨床上の疑問を調査すると、対象となるエビデンスのレビューが自動的に継続医学教育の単位として認められるとのこと。



・医療情報のプライバシー保護法(HIPAA)準拠のためのオプションサポート

必要な場合、ビジネスアソシエイト契約を通じてHIPAA準拠のサポートが利用可能とのこと。



・アカウントのセキュリティとプライバシー

会話内容はモデルの学習には使用されず、多要素認証などの保護機能により、機密性の高い作業の安全性が確保されています。



また、OpenAIはChatGPTの応答の安全性と精度を向上させるため、「HealthBench Professional」という新たなベンチマークを導入すると発表しています。HealthBench Professionalは診療相談・文書作成・医学研究という3つのユースケースにわたる、実際の臨床医のチャットタスクを対象としたオープンなベンチマークとのこと。



以下はさまざまなモデルにおけるHealthBench Professionalのスコアを比較した図です。ChatGPT-5.4をベースに構築した「GPT-5.4 in ChatGPT for Clinicians」が突出しているだけでなく、「医師による回答(Physician-written responses)」よりも高いスコアを獲得していることがわかります。





今回はアメリカ国内限定のリリースですが、OpenAIは今後国外にもサービスを広げていく予定と述べています。

