MicrosoftのAIツールは医師の診断精度20％に対して80％の精度で病気を診断できる

Microsoftは、複雑な医療診断において人間の意思よりも優れたパフォーマンスを発揮する「医療におけるスーパーインテリジェンス」を切り開く人工知能システム「 Microsoft AI Diagnostic Orchestrator(MAI-DxO) 」の詳細を発表しました。Microsoftによると、MAI-DxOは医師の診断より非常に安価で、かつ4倍以上の精度で正確な診断を下すことができるそうです。 The Path to Medical Superintelligence | Microsoft AI https://microsoft.ai/new/the-path-to-medical-superintelligence/

2025年07月01日 12時15分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by log1e_dh

