Amazonに偽レビューを投稿する組織の存在が明らかになったのち人気AppleアクセサリーがAmazon上から消える

2021年5月、大規模データリークからAmazonに偽レビューを投稿する組織の存在が明らかになりました。この偽レビュー組織の存在が明らかになったのち、Apple端末向けのアクセサリーを販売する人気メーカーの製品が、突如Amazon上から削除されたことが明らかになっています。 Amazon Removes Popular Tech Brands Amid Fake Review Leak | Digital Trends https://www.digitaltrends.com/mobile/amazon-removing-popular-accessory-companies-fake-product-reviews/ Popular Apple accessory vendors removed from Amazon following fake reviews scam - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/05/10/popular-apple-accessory-makers-fake-reviews/ 現地時間の2021年5月6日、セキュリティ製品のレビューサイトであるSafetyDetectivesが、Amazon上で偽のレビューを投稿する組織のデータベースがリークされていることを発見しました。データベースには、20万人以上のメールアドレスやPayPalアカウントなどが記載されていたことがわかっています。なお、偽レビューの投稿過程は、まず販売業者がレビューで5つ星をつけてもらいたい製品をリストアップし、レビュー担当者に送信。その後、レビュー担当者が製品を実際に購入し、購入してから数日後に5つ星レビューをAmazonに投稿するという流れです。購入からレビュー投稿まで数日開けるのは、Amazonのモデレーターから偽レビューであることを検出されないようにするためだそうです。 Amazonの偽レビュー組織が20万件以上の個人情報を含むデータベース漏えいで明らかに - GIGAZINE

・関連記事

Amazonで無数に投稿されている「ステマレビュー」はいくらで依頼することができるのか? - GIGAZINE



無料でAmazon.co.jpの価格推移を表示&値下がり通知も可能なブラウザ拡張機能「Amazon Price Tracker」を使ってみた - GIGAZINE



「Amazonで5つ星レビューを書いてくれたらギフトカードプレゼント」という販売者に対するレビューを却下されたとユーザーが告発 - GIGAZINE



Amazonの不正レビューを判定するだけではなく「なぜ不正レビューと判定されたのか」も詳しく教えてくれるネットサービス「ReviewMeta」 - GIGAZINE



Amazonのレビュアーランキング上位10名中7人が「ステマレビュー」を投稿、Amazonは2万件のレビューを削除 - GIGAZINE

2021年05月11日 10時15分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.