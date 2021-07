2021年07月26日 10時24分 ネットサービス

偽レビューとの関連でAmazon上から削除されたアクセサリーメーカーがひっそりと販売を再開



2021年、スマートフォン向けアクセサリーメーカーの人気製品がAmazon上から多数削除されました。これは偽レビューを投稿する組織との関連が原因だったのですが、一部のメーカーの製品だけがひっそりと販売を再開していることが明らかになっています。



2021年5月、大規模なデータリークからAmazonに偽レビューを投稿する組織の存在が明らかになりました。この偽レビュー組織の存在が明らかになったのち、Amazon上からスマートフォン向けアクセサリーメーカーとして人気の高い「Aukey」「Mpow」「RAVPower」といったブランドの製品が姿を消します。



その後、Aukeyのサブブランドである「KeySeries」と、Mpowのサブブランドである「xMpowMFly」のワイヤレスBluetoothヘッドホンが、Amazonの規制を回避して販売を再開することに成功していたことが明らかになっています。



しかし、現地時間の7月25日にxMpowMFlyブランドの製品がAmazon上から削除されました。これにより、記事作成時点でAmazon上での販売を続けているのは、KeySeries製品だけとなっています。



Amazon上のKeySeries製品には「スポンサー」というタグが付いており、Amazonの広告枠を購入して製品を宣伝するスポンサープロダクト広告が使用されていることがわかります。なお、記事作成時点でAmazon上で販売されているKeySeries製品は、「N7」と「T10」の2つです。





KeySeriesはAukeyが2019年5月に発表したオーディオブランド。ただし、Amazon上で販売されているKeySeriesの「N7」というワイヤレスイヤホンには、ケース上に「Aukey」のブランドロゴが印刷されているほか、Aukeyの公式YouTubeチャンネル上では「T10」の公式ムービーがあがっており、どちらもAukey製品であることは明らか。



なお、海外メディアのThe Vergeは「KeySeriesの製品がAmazon上で販売されているのは、再販業者によるものなのか、KeySeriesがAukeyからスピンオフしたからなのかは不明です」と記しています。