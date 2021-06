2021年06月17日 12時30分 乗り物

Waymoが約2800億円を資金調達したと発表

by zombieite



Googleの自動運転車開発部門から分社化して誕生した「Waymo」が新たな投資ラウンドで25億ドル(約2770億円)を獲得したと発表しました。



Waypoint - The official Waymo blog: Transforming mobility with the confidence of world-class investors

https://blog.waymo.com/2021/06/transforming-mobility-with-confidence.html







Self-driving car pioneer Waymo gets $2.5B to fuel ambitions

https://apnews.com/article/ca-state-wire-az-state-wire-technology-business-3aa82a64a27bcbe613c193e5fb1194ac



Alphabet's Waymo raises $2.5 billion in new investment round

https://www.cnbc.com/2021/06/16/alphabets-waymo-raises-2point5-billion-in-new-investment-round.html



新たにWaymoに計25億ドルを投じたのは、Waymoの親会社であるAlphabetやAndreessen Horowitz(アンドリーセン・ホロウィッツ)、AutoNation、CPP Investment Board、Fidelity Management&Research Company(フィデリティ・インベストメンツ)、Magna International(マグナ・インターナショナル)、Mubadala Investment Company、Perry Creek Capital、Silver LakeなどのIT・自動車・投資関連企業や、T. Rowe Price Associates(ティー・ロウ・プライス)、Temasek(テマセク)、Tiger Globalなどの投資会社の呼びかけに応じた企業や個人。Waymoは今回得た25億ドルを自動運転技術「Waymo Driver」の開発や自社の発展に役立てるとしています。



Waymo Driver

https://waymo.com/waymo-driver/





Waymoは公式発表の中で、すでに一部地域で完全自動配車サービス「Waymo One」を提供している点や、都市部における自動運転に関する最新テクノロジーを構築したり当該地域の主要組織と連携したりしてきた点を強調。2020年10月にアリゾナ州フェニックスでスタートしたWaymo Oneは、2021年2月にサンフランシスコに提供範囲を拡大していました。



Waymoがサンフランシスコで自動運転車のテストを開始 - GIGAZINE





Waymoはこれまでの資金調達ラウンドで32億ドル(約3540億円)を得ていましたが、「人材不足」にあえいでいると報じられています。5年以上にわたって同社のCEOを務めてきたJohn Krafcik氏が2021年4月に辞任したことを皮切りに、最高財務責任者と自動車パートナーシップの責任者も辞任したばかりの状況。今回の発表に際して、同社は求人をアピールするツイートも投稿しています。





AP通信によると、WaymoはAlphabetの先駆的技術開発部署である「Other Bets」に属しており、過去数年で130億ドル(1兆4400億円)近い損失を出しているとのこと。今回の資金調達について、アメリカの報道大手CNBCは「投資に対する依存を深めた」と評しています。