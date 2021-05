ウェブサービスやSaaSのランディングページ200件を改善してわかったこと

多くのウェブサイトは「訪問者にアカウント登録してもらう」「製品を購入してもらう」といった目標を持っています。この目標を到達するためには、ユーザーが最初に訪れる ランディングページを最適化 することが重要です。スタートアップのランディングページを1年で200件も改善したという人物が、ウェブサイトがランディングページで見逃しがちな点と、具体的な改善ポイントについて解説しています。 What I learnt roasting 200 landing pages in 12 months https://blog.roastmylandingpage.com/landing-page-roasts/ フリーランスのマーケティング・コンサルタントとして活動するオリバー・ミーキング氏は、初期のスタートアップの支援を行うために、2020年に「企業ウェブサイトのランディングページを改善する」というプロジェクト「 Roast My Landing Page 」をスタートしました。このプロジェクトには過去12カ月で約200のスタートアップが参加し、メールの購読者は2000人超え、1年で7万ポンド(約1000万円)の収益があったとミーキング氏は述べています。 多くのウェブサイトにおいて、ランディングページはスタートアップの創設者によって作られていたとのこと。ミーキング氏はランディングページの改善を行う中で、創設者が見逃しがちな9つの点に気づきました。 ◆1:目標を「1つだけ」設定する

2021年05月17日 06時00分00秒 in ネットサービス, デザイン, Posted by logq_fa

