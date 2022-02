売れる広告の作り方を「広告の父」オグルヴィが解説

88か国の126のオフィスで広告業を展開する オグルヴィ を1948年に創設した デイヴィッド・オグルヴィ は、広告の作成に14億8000万ドル(当時のレートで約4500億円)以上、結果の追跡に490万ドル(当時のレートで約15億円)以上費やした自分の経験を元に「売る」広告の作り方をまとめ、1972年に自社広告として出稿しました。作成から半世紀たった現在でもかなり参考になる内容となっています。 How to Create Advertising that Sells http://lannigan.org/how_to_create_advertising_that_sells_david_ogilvy.htm 「売る」広告の作り方は箇条書き形式となっており、大事なポイントが38個にまとめられています。

・関連記事

美容・健康のための「石けん」が一大産業になるまでにはどのような広告戦略があったのか? - GIGAZINE



デジタルマーケティングで成功するために知っておくべきこと - GIGAZINE



無料で初心者でも簡単にドラッグ&ドロップでウェブ広告が作れるウェブアプリ「Madyourself」を使ってみた - GIGAZINE



製品やサービスの認知度を上げユーザーを増やすためにGIGAZINEで記事広告「ベーシックコース」を発注する方法まとめ - GIGAZINE



「今すぐに効果的な記事広告を出したい!」時に10営業日以内に記事掲載が実現する「特急コース」発注プロセスまとめ - GIGAZINE

2022年02月21日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.