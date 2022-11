SoundcloudやExpediaなど500以上の企業に聞いた「サービスのアクティベーション率を上げるための工夫」とは？

ウェブサービスを提供する時、登録したユーザー数だけではなく、実際にサービスを利用するアクティブユーザー数も重要になります。全ユーザーのうちでアクティブユーザーとなる割合である「アクティベーション率」を向上する方法について、投資家のレニー・ラチツキー氏が解説しています。 What is a good activation rate https://www.lennysnewsletter.com/p/what-is-a-good-activation-rate アクティベーション率とは、サービス登録フローを完了したユーザーのうち、アクティベーションマイルストーンを達成したユーザーの割合のこと。アクティベーションマイルストーンとは、ユーザーが利用するサービスの中で設定した目標です。例えば、ヘルス情報記録サービスだと「最初に食事と体重を記録する」、デザイン共有サイトでは「最初にデザインを公開して共有する」、音楽ストリーミングサイトでは「最初に曲の40%以上を聴く」などがアクティベーションマイルストーンに当たります。

2022年11月14日 06時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

