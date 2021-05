Amazonが100億点以上の偽造品を出品前にブロックしたことを発表

・関連記事

「Amazon公式ストアが偽造品を販売している」と報告される - GIGAZINE



Amazonで購入可能な偽ブランドのチャイルドシートは安全基準を全く満たしていないとの検証結果 - GIGAZINE



「Apple純正」としてAmazonで販売されているUSB電源アダプタは9割が偽物 - GIGAZINE



「Amazonはマーケットプレイスの製品にも責任を負うべき」との判決が下る - GIGAZINE



Amazonはどうやって欠陥品や偽造品に対する法的責任を免れてきたのか? - GIGAZINE



専門家が教える「偽レビュー」の見抜き方 - GIGAZINE



Amazonの不正レビューを一発で判定して「真の評価」を教えてくれるアプリ「レビュー探偵」 - GIGAZINE

2021年05月11日 12時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.