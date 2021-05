石油パイプラインへサイバー攻撃を行った集団が「目的は金を稼ぐことで社会に問題を起こすことではない」と声明を発表

アメリカ東海岸で消費されるガソリンや軽油のほぼ半数を担う パイプラインがランサムウェアによる攻撃を受けた一件 で、この攻撃の背後にいると目されていた「DarkSide」が、自分たちの目的が「金を稼ぐこと」であり「社会に問題を起こすことではない」という声明を発表しました。 DarkSide ransomware will now vet targets after pipeline cyberattack https://www.bleepingcomputer.com/news/security/darkside-ransomware-will-now-vet-targets-after-pipeline-cyberattack/

