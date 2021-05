2021年05月11日 11時21分 動画

ヴェノムとエディの仲良し生活から急転直下で新ヴィラン登場の「ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ」予告編公開



スパイダーマンの宿敵・ヴェノムが主役の映画「ヴェノム」の続編「ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ」の予告編が公開されました。本作の予告編には、前作のエンドロールで主人公に「大虐殺(カーネイジ)になる」と語った連続殺人鬼のクレタス・キャサディとカーネイジが登場します。



『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』予告1 2021年 全国ロードショー - YouTube





映像は、ひょんなことから共同生活を始めることになった前作の主人公・エディ(演:トム・ハーディ)とヴェノムが平穏な朝を迎えるシーンで始まります。





部屋の壁には「ルール:人を食べない」の貼り紙。





ヴェノムは我が物顔で冷蔵庫を空けて食材を取り出し……





上機嫌で歌を歌いながらいい加減な感じで朝食を作っていきます。





エディはもはや慣れっこな様子で……





ヴェノムが作ったスムージーが噴き出したり、目玉焼きが炎上したりしても動じません。





ヴェノム特製の朝食が完成。





「おはようエディ」とあいさつする近所のコンビニエンスストアの店主・チェンさん(演:ペギー・ルー)は、「おはようヴェノム」とヴェノムにも一声。そんなチェンさんにヴェノムも中国語であいさつを返すなど、エディとヴェノムは近所づきあいも上々なようです。





ジャーナリストを本職とするエディは、厳重な警備体制が敷かれた刑務所を訪れます。





「君のことを考えていた エディ」と語るのは、連続殺人鬼として収容されているクレタス・キャサディ(演:ウディ・ハレルソン)です。





なぜかエディには心を開いているクレタスは、エディに「我々は特別だ」と話しかけます。





さらに続けて「我々2人で決めようじゃないか」「駆除すべき命を」と、共闘の誘いとも宣戦布告とも取れる言葉を投げかけるクレタス。





「この時を待ちわびたよ」





実験台に横たわるクレタスと……





不安げな様子でそれを見守る科学者。





実験開始。





クレタスの腕につながれたチューブから、赤く粘度が高い液体が出ているように見えます。





激しく暴れるクレタス。





「世界が狂う」





赤い触手をまとったカーネイジが咆哮を上げます。





トレーラーには、スパイダーマンことピーター・パーカーがカメラマンを務めていた新聞「デイリー・ビューグル」を読む警官の姿や……





クレタスが机の上をはうクモを叩きつぶすシーンなど、スパイダーマンとのつながりを匂わせる意味深なシーンも。





「ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ」は2021年全国ロードショー予定です。





・「ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ」情報

原題:VENOM: LET THERE BE CARNAGE

公開:2021年 全国ロードショー

監督:アンディ・サーキス

脚本:ケリー・マーセル

キャスト:トム・ハーディ、ウディ・ハレルソン、ミシェル・ウィリアムズ、リード・スコット、ナオミ・ハリス、スティーヴン・グレアム

©2021 CTMG. ©& ™ 2021 MARVEL. All Rights Reserved.