スマホを車のキーやカーナビの操作に用いるための標準規格を策定する「Car Connectivity Consortium」とは？

・関連記事

Googleが「スマホを運転免許証&車のキーにする」ためのイニシアチブを始動 - GIGAZINE



Apple・Samsung・BMWなどでスマホを自動車の「デジタルキー」として使う取り組みが進行中 - GIGAZINE



Microsoftが車載向けに「Windows in the Car」を開発していることを発表 - GIGAZINE



Googleの自動車向けOS「Android Auto」を実際に使用するとこんな感じ、初搭載車はヒュンダイ・ソナタであることが判明 - GIGAZINE



Appleが自動車向け新機能「CarPlay」を正式発表 - GIGAZINE



Appleのカーナビ「CarPlay」とGoogleのカーナビ「Android Auto」の違いは? - GIGAZINE

2021年04月25日 23時03分00秒 in 乗り物, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.