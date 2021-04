YouTubeを相手に急成長を遂げる「Vimeo」のCEOが自社戦略について語る

動画共有サービスとしてYouTubeが世界の覇権を握る一方、「クリエイター向け」をうたう Vimeo が急成長を遂げています。この急成長の要因とは一体どのような点にあるのか、Vimeoのアンジャリ・スッドCEOがIT系ニュースサイトのThe Vergeのインタビューに答えています。 How Anjali Sud reinvented Vimeo - The Verge https://www.theverge.com/2021/4/20/22392228/vimeo-ceo-interview-streaming-software-business-anjali-sud 2017年にCEO就任を果たしたスッド氏が行った改革が、「クリエイター向けサービスの強化」です。この改革以前ではVimeoは動画共有サービス市場において「劣化YouTube」という立ち位置しか確保できていなかったものの、改革以降はクリエイター向けに強い訴求力を発揮し、2020年度終了時点で有料会員150万人を突破。2020年度第4四半期には有料会員だけで8380万ドル(約90億円)という収益を確保するという急成長を遂げ、「節税のために再投資を行って赤字決算にする」という戦略を打ち出したにもかかわらずうっかり黒字を出すといううれしい誤算も生じています。

2021年04月26日 06時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

