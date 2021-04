名作RPG「The Elder Scrolls III：Morrowind」がロード中に初代Xboxをこっそり再起動していたと判明

・関連記事

Google Chrome 90安定版リリース、AV1エンコーダー搭載で細い回線でのビデオ会議の品質が向上 - GIGAZINE



Xbox公式がベセスダのタイトルは将来的に「Xbox Game Pass独占タイトルになる」と言及 - GIGAZINE



Microsoftが8000億円でベセスダを買収することをEUが承認 - GIGAZINE



MicrosoftがDOOMやFalloutのベセスダ・ソフトワークスを買収、今後Xbox以外でのリリースはケースバイケースに - GIGAZINE



人気FPS「Doom Eternal」がチート対策プログラムを導入して炎上、その理由とは? - GIGAZINE

2021年04月16日 21時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.