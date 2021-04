Macがクラッシュした時だけ聞ける歴代「死亡SE」まとめ

・関連記事

1984年に登場した初代Macintoshのユーザーマニュアル - GIGAZINE



初期のマッキントッシュ用ソフトの数々をブラウザ上でエミュレートできる「Software Library: Macintosh」 - GIGAZINE



歴代Windowsの起動音 - GIGAZINE



Windows Vistaの起動アニメーションとサウンドのムービー - GIGAZINE



Windows XPと98の効果音だけで作られた音楽 - GIGAZINE



2021年04月16日 20時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.