新型コロナのワクチン接種状況が一目でわかるグラフの数々が公開、貧しい国ほどワクチンが打てない現状が明らかに

なお、「Covid World Vaccination Tracker」上のデータは、オックスフォード大学の Our World in Data プロジェクトで各国政府から収集された情報がソースとなっています。

新型コロナウイルスワクチンは世界中ですでに7億8800万回以上接種されており、日本でも 高齢者へのワクチン接種がスタート しています。国ごとのワクチン接種プログラムの間にはすでに大きな差が生じているということで、ニューヨーク・タイムズが各国のワクチン接種状況をまとめた「 Covid World Vaccination Tracker 」を公開しています。 Covid World Vaccination Tracker - The New York Times https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html 2021年4月11日時点までの全世界累計の新型コロナウイルスワクチン接種回数をまとめたのが以下のグラフ。1日の接種回数は緩やかに増加し続けています。

・関連記事

オックスフォード大学とアストラゼネカ開発の新型コロナワクチンが高い有効性を示したという報告 - GIGAZINE



開発中の新型コロナワクチンが治験で「94.5%の予防効果」を達成したとModernaが発表 - GIGAZINE



ファイザーの新型コロナワクチンの有効性は「94%」だと120万人を対象とした研究で判明 - GIGAZINE



1回接種の新型コロナワクチンがFDAから初の承認を受ける、コロナワクチンとしては3つ目 - GIGAZINE



新型コロナワクチンを比較するのが難しい理由とは? - GIGAZINE



2021年04月13日 12時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.