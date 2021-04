ネコのおなかがポッコリ膨らんでいる理由とは？

ネコのおなかはたぷたぷとしているように見えますが、必ずしも太っているわけではありません。猫が歩くときにぷるぷると揺れるおなかが脂肪でなければ一体何なのか、その正体について科学系ニュースサイトのLive Scienceが解説しています。 Why do cats have belly 'pouches'? | Live Science https://www.livescience.com/cats-primordial-pouch.html ネコの腹部のたるみは「primordial pouch(原始的な袋)」という名前がつけられた柔らかい皮膚と脂肪の組織で、日本では「ルーズスキン」と呼ばれることもあります。

2021年04月12日 21時00分00秒 in 生き物, Posted by log1i_yk

