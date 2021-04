女王のために未知の大陸を測量して領土獲得を目指すボードゲーム「カートグラファー」レビュー

・関連記事

宝箱に詰まった運と戦略を駆使して戦場の支配を目指す「ウォーチェスト 日本語版」を遊んでみました - GIGAZINE



キャンバスに透明なカードを重ねて誰よりも美しい絵画を完成させるゲーム「キャンバス」プレイレビュー - GIGAZINE



超ハイクオリティなミニチュアと共に人類を守る巨大ロボットとドラゴンがぶつかり合うボードゲーム「ドラゴンギアス」プレイレビュー - GIGAZINE



鳥たちを生息地に誘いポイントを稼いでいく「ウイングスパン拡張:欧州の翼」&「ウイングスパン拡張:大洋の翼」プレイレビュー - GIGAZINE



精霊が能力を振り絞りどんどん押し寄せてくる侵略者から島を守る協力型ボードゲーム「スピリット・アイランド」レビュー - GIGAZINE



パズルのような建物を敷き詰めて誰よりも繁栄した街を作り上げる「マイシティ」プレイレビュー - GIGAZINE



中世ドイツの商人となって交易網を形成して誰よりも名声を得ることをめざす「ハンザ・テウトニカ」プレイレビュー - GIGAZINE



商人や金鉱堀りといった役割をこなしながら富と名声を求めるカードゲーム「サンファン2」で遊んでみた - GIGAZINE



金銀財宝やラクダを売り買いしながら王様お抱えの商人としての成功を目指す「ジャイプル」レビュー - GIGAZINE



美少女科学者が透明なカードを重ねて最新鋭レンズを開発し首席を目指す「この天才科学者が首席になれないとでもいうんですか?」プレイレビュー - GIGAZINE



6種類の野菜を集めてより高得点のサラダを作るカードゲーム「ポイントサラダ」プレイレビュー - GIGAZINE



王を支える名門貴族たちが政治判断を助けつつ権力争いを繰り広げる「キングスジレンマ」を遊んでみた - GIGAZINE



2021年04月11日 23時50分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.