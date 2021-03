2021年03月24日 11時18分 ハードウェア

QualcommがNintendo Switchタイプの新型ゲーム機をAndroidベースで開発中か



Android関連のニュースメディアであるAndroid Policeが、「チップメーカーのQualcommが、Nintendo Switchによく似たデザインでAndroidベースのゲーム機を開発している」と報じました。



Exclusive: Qualcomm is planning an Android-powered Nintendo Switch knockoff

https://www.androidpolice.com/2021/03/23/exclusive-qualcomm-is-planning-an-android-powered-nintendo-switch-knockoff/



Qualcomm is reportedly developing a Switch-like Android gaming device - The Verge

https://www.theverge.com/2021/3/23/22347257/qualcomm-reportedly-developing-android-handheld-nintendo-switch-console



Android Policeが中国の情報筋から聞いたところによれば、Qualcommが開発しているデバイスは「Joy-Conのように取外し可能なコントローラーがゲーム機本体の左右にある」という、まさにNintendo Switchのようなデザインになっており、OSにはAndroid 12を採用し、5GモデムチップとSDカードスロットを搭載しているとのこと。



さらに開発者向けコミュニティサイト・XDA Developerの編集長を務めるミシャール・ラーマン氏は「6.65インチの1080p(HD)ディスプレイと6000mAhのバッテリーを搭載している」と証言しています。なお、Nintendo Switchは6.2インチの720pディスプレイを搭載しており、バッテリー容量は4310mAhです。





Android Policeによれば、Qualcommは2022年第1四半期(1月~3月)に新型ゲーム機の発売を目指しているとのこと。このことから次世代のSnapdragonがチップセットとして搭載される可能性が指摘されていますが、専用にカスタマイズしたチップを使うのか、既製のチップセットをそのまま載せるのかは不明。そして、Qualcommの5Gモデムを搭載するので、5Gネットワークにも対応できるとみられています。



Android Policeは、Qualcommの新型ゲーム機はTVあるいはモニターに出力するための機能を有しているとしていますが、それが出力用のminiHDMIポートを介して行われるのか、充電用のUSB Type-Cポートを経由するのかは不明だと述べています。また、Qualcommの新型ゲーム機はAndroid 12を搭載しているため、Google Playアプリを完全にサポートしているほか、Qualcommはリリース時にEpic Games Storeアプリをサポートしたいと考えているとのこと。





また、Qualcommの新型ゲーム機はBluetoothやGPS、加速度計などのセンサースイートも搭載しているとのこと。これを受けて、IT系ニュースメディアのThe Vergeは「実際はNintendo Switchのようなデザインをしたスマートフォンというのが正しいのではないか」と述べています。



ゲーム機の価格は300ドル(約3万2000円)だとAndroid Policeは伝えています。なお、Qualcommの主力製品であるSnapdragon 888を搭載したスマートフォンで、最も安価なRealme GT 5Gが430ドル(約4万6000円)となっています。



Android Policeが新型ゲーム機についてQualcommに問い合わせたところ、Qualcommの広報担当者は「ウワサや臆測についてはコメントしません」と回答したそうです。





これとは別に、経済メディアのBloombergが「7インチの有機ELディスプレイとNVIDIAの新チップを搭載した4K対応の新型Nintendo Switch」について報じており、Qualcommの新型ゲーム機が登場しても、それ以上のスペックの新型Nintendo Switchが登場する可能性があります。



Nintendo to Use Faster Nvidia Chips in New 2021 Switch Model - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-23/nintendo-to-use-new-nvidia-graphics-chip-in-2021-switch-upgrade