Chrome 90ではアドレスバーからウェブサイトへ接続する際にデフォルトで「https://」を使用する

by Sean MacEntee HTTP は長年にわたりウェブページのコンテンツの送受信に使われてきましたが、近年ではより安全な通信プロトコルである HTTPS への切り替えが進んでいます。2021年4月にリリースされる予定の「Chrome 90」では、アドレスバーからウェブサイトへアクセスする際にデフォルトで「https://」に接続するようになると、Chrome開発チームがブログで発表しました。 Chromium Blog: A safer default for navigation: HTTPS https://blog.chromium.org/2021/03/a-safer-default-for-navigation-https.html

2021年03月24日 11時12分00秒

