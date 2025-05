「Nintendo Switch 2」の明かされていない技術仕様のウワサ総まとめ、カスタムNVIDIA T239 SoCや1536個のCUDAコアを備えたAmpereベースのGPUに12GBのLPDDR5X RAMなど

・関連記事

「Nintendo Switch 2」を実際に触って使ってみたレポート動画がYouTubeに続々公開中 - GIGAZINE



Nintendo Switch 2のゲームキーカードはユーザーのアカウントに紐付けられておらず再販可能 - GIGAZINE



Nintendo Switch 2と同日発売の「マリオカート ワールド」の詳細が明らかになった「マリオカート ワールド Direct」まとめ - GIGAZINE



Nintendo Switch 2のサードパーティー製パッケージ版ソフトはほとんどがゲームデータが入っていない「キーカード」であることが明らかに - GIGAZINE



Nintendo Switch 2の発売日は2025年6月5日で販売価格は税込4万9980円、フロム・ソフトウェアの完全新作「The Duskbloods」やエアライド以来22年ぶりの新作「カービィのエアライダー」など新作ソフト情報も盛りだくさんな「Nintendo Direct: Nintendo Switch 2」まとめ - GIGAZINE





2025年05月15日 19時00分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by log1p_kr

