2021年03月22日 06時00分 ネットサービス

Instagramでは「爆発する充電器」などの偽造Apple製品の売買が横行している



近年ではSNSを介したマーケティング活動が盛んになっており、SNSのアカウントを通じてさまざまな商品を販売する企業も存在します。ところが、Instagramでは「偽のApple製品」の売買が横行しており、中には「爆発する充電器」のような危険なものまで売られているとのことです。



If Your iPhone Charger Blows Up, It May Be a Fake Sold on Instagram - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-16/if-iphone-charger-blows-up-it-may-be-a-fake-sold-on-instagram



ソーシャルメディアの調査企業・Ghost Data Teamに所属するAndrea Stroppa氏は、ブランド品から偽造紙幣まで幅広いオンラインの偽造品について調査する専門家です。Stroppa氏は2020年、友人から充電器を借りてイタリアのカプリ島で休暇を過ごしていたところ、いきなり充電器が爆発してしまったとのこと。



友人が充電器を購入したのはAppleの公式チャネルではなく、Instagram上で「本物のApple製品」とうたって充電器などのアクセサリを販売していた非公式業者であり、購入価格は本来の価格よりも約25%安い価格でした。充電器が爆発したと聞いて驚いた友人は慌てて購入した業者に連絡しましたが、その時すでに業者は連絡が取れなくなっていたそうです。





Stroppa氏や同僚はこの事件を受けて、2021年2月8日~3月8日にかけてInstagram上で偽造Appleアクセサリを販売する業者の調査を行いました。研究チームは調査期間中に163の業者を監視したそうで、最も人気があった商品は「AirPods Pro」であり販売価格は通常の249ドル(約2万7000円)より大幅に安い25ドル(約2700円)ほど、ワイヤレス充電器のMagSafe Chargerが本来の38ドル(約4100円)より安い5.5ドル(約600円)ほどで売られていたとStroppa氏は報告しています。



調査対象となったInstagramアカウントは2020年だけで5万件ものセールス投稿を行っており、合計60万件ものいいねとコメントを集めていました。偽造高級品の販売市場では主にWeChat PayやPayPalを用いた支払いが好まれているとのことですが、偽造Apple製品の市場では銀行振込やクレジットカードによる支払いが好まれる傾向があったそうです。中には1日で14万ドル(約1500万円)を売り上げる偽造品販売業者も存在したとのこと。



販売業者は主に中国で違法に偽造Appleアクセサリを製造しており、外見だけを本物そっくりに仕上げた製品をInstagram上で販売しています。ターゲットになるのは主にアメリカやヨーロッパの顧客だそうで、市場規模は数百万ドル(数億円)に上るとみられています。





研究チームは自身の研究について、Instagramにおける長年の偽造製品市場がAppleや消費者に及ぼす危険に対し、Instagramが適切に対処することの困難さを浮き彫りにすることを目的としていると主張。「Facebookは適切な投資を行い、プラットフォームを使用する世界中のアメリカ企業や市民を保護することを怠るという罪を犯しています」と述べました。



Appleの広報担当者は、「お客さまの安全は私たちの最優先事項であり、偽造品に関連するリスクは非常に深刻になる可能性があります。私たちは世界中の法執行機関、ソーシャルメディア企業、通販サイトと絶えず協力して、市場から偽造品を排除する専門家チームを擁しています。2020年はFacebookやInstagramなどのオンラインマーケットプレイスから、100万件を超える偽造Apple製品を削除するように求めました」とコメントしています。





近年はFacebookとAppleの対立が深まっており、「全面対決している」とも指摘されるほどです。両社は共にメッセージアプリを開発する競合他社であると同時に、ユーザープライバシーの保護を掲げて広告識別子・IDFAを制限することを打ち出すAppleに対し、広告を収益の柱にしているFacebookは激しく反発しています。



AppleとFacebookはなぜ全面対決しているのか? - GIGAZINE





こうした状況下におけるInstagram上の偽造Apple製品の流通は、新たな対立の火種になる可能性があるとの声も挙がっています。研究チームは、「中国の個人や組織がアメリカの大企業を食い物にするビジネスのために、自国でブロックされているアメリカのソーシャルメディアネットワークを使用していることは非常に皮肉です」と述べました。