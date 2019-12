「Amazonで販売されている模造品により1億6000万円の売上を失いブランドにも傷がついた」と企業が主張

by Jp Valery アメリカの ニューヨーク州 ・ ウォーレン郡 に本拠を置く Aspects という企業は、数十年にわたって鳥にエサをやるための容器を販売してきました。Aspectsが販売するのは生涯保証付きの高品質な製品ですが、Amazonにはびこる模造品によって多くの売上を失ったばかりか、ブランドに傷がついてしまったと主張しています。 Counterfeits on Amazon cost Warren bird feeder business $1.5M | WPRI.com https://www.wpri.com/news/call-12-for-action/counterfeits-on-amazon-cost-warren-bird-feeder-business-1-5m/ 2016年のある日、Aspectsは顧客から「購入したハチドリ用のエサ箱に欠陥がある」という知らせを受けて、実際に顧客が購入した製品を分析しました。「私たちは製品のプラスチック部品を切断した際に、製品が当社のものではないことに気がつきました」と、AspectsのCEOを務めるTrisha Torres氏は当時のことを振り返っています。 Torres氏によると、顧客が購入したのはAspectsの製品をコピーした模造品だったとのこと。「私たちは模造品がAmazon上にはびこっていることを発見しました」とTorres氏は述べており、模造品は1個だけではなく大量に流通していたそうです。

2019年12月26日

