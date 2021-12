iPhoneに磁石でくっつく「MagSafeアクセサリー」をAppleはおろそかに扱っているとの指摘

Appleは磁石でiPhoneの背面にピッタリくっつく「MagSafe」という規格をリリースしており、このMagSafeに対応したアクセサリーも複数登場しています。しかし、Apple関連のニュースを報じる9to5Macは「AppleはMagSafeアクセサリーをおろそかに扱っている」と指摘しています。 Comment: Is Apple neglecting its lineup of MagSafe accessories? - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/12/11/comment-is-apple-neglecting-its-lineup-of-magsafe-accessories/ Appleはこれまで数々のプロダクトをリリースしてきましたが、そのほとんどが細部にまでこだわり抜いた洗練されたもので、それこそが「Appleらしさ」であると9to5Macは指摘しています。2020年に登場したiPhone 12シリーズと同時に発表された「 MagSafe 」は、対応アクセサリーや充電器をiPhoneの背面に磁石でくっつけることができるというもので、発表時はさまざまな対応アクセサリーが登場することが期待されていました。

2021年12月12日 16時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

