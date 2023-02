2023年02月07日 12時10分 ハードウェア

中国の小売業者がiPhone 14 Proシリーズを約1万5000円値下げ、スマートフォン需要の減少を克服しようとする試みの可能性



中国におけるAppleの正規販売代理店のJD.comやチャイナ・モバイルは、iPhone 14 Proシリーズの価格を800元(約1万5000円)値下げしました。2022年の中国ではスマートフォンの出荷台数が10年ぶりに3億台を下回るなど、スマートフォン市場の低迷が報告されており、今回の値下げは減少するスマートフォンの需要に対応したものだと見られています。



Apple’s Latest iPhones Sell at Rare $100-Plus Discounts in China (AAPL) - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-06/apple-s-latest-iphones-sell-at-rare-100-plus-discounts-in-china



Apple Cuts iPhone 14 Pro Prices in China by Up to $118 in Rare Sales Push - MacRumors

https://www.macrumors.com/2023/02/06/apple-cuts-iphone-14-pro-prices-china/



Apple iPhone 14 Pro and Pro Max prices cut in China by retailers

https://www.cnbc.com/2023/02/06/apple-iphone-14-pro-and-pro-max-prices-cut-in-china-by-retailers.html



中国におけるAppleの正規販売代理店であるJD.comやチャイナ・モバイルでは、値下げ後のiPhone 14 Proは最低価格7199元(約14万円)から販売され、iPhone 14 Pro Maxは8199元(約16万円)で販売されています。また、その他の小売業者もiPhone 14 Proシリーズの値下げを実施しています。一方で、Appleの中国における公式ウェブサイトでは値下げが行われておらず、iPhone 14 Proは7999元(約15万6000円)、iPhone 14 Pro Maxは8999元(約17万5000円)の通常価格で販売されています。





Appleは中国での製品の価格を厳しく管理しており、小売業者による大幅な値下げが認められるケースはめったにありません。しかし、2022年の中国におけるスマートフォン市場は大幅に低迷し、2022年の中国のiPhoneの出荷台数は前年比で4%以上の減少が確認されています。



また、新型コロナウイルスの流行によるロックダウンに伴い、世界のiPhone製造の70%を担うFoxconnの工場が一時的に閉鎖され、iPhone 14 ProとiPhone 14 Pro Maxの製造に大きな混乱が生じました。さらに工場の一時的な閉鎖に加え、世界的なスマートフォン市場の低迷により、Appleは2022年の第4四半期における全体的な売上高が前年同期比5%減少し、2019年以降で初めて前年比の売上高を下回ったことを報告しています。



Appleが2023年度第1四半期決算を発表、売上高は前年同期比5%減で2016年以来最大の減少率を記録 - GIGAZINE





2022年のAppleの業績悪化に伴う打開策として、小売業者によるiPhone 14 ProとiPhone 14 Pro Maxの値下げが認められたと考えられるものの、Apple情報を専門に扱うニュースサイト・AppleInsiderは「今回の値下げは旧正月シーズンに行われたため、iPhoneの需要の減少に対応した値下げではない可能性があります」と述べています。



Appleは現地時間の2023年2月2日に決算発表を行い、2023年の第1四半期における業績が回復していることを示唆しています。