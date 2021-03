2021年03月19日 12時30分 メモ

GemeStop株売買でボロもうけしたReddit民がゴリラ基金など動物保護団体に巨額の寄付



2021年1月にゲーム小売チェーン・GameStopの株をめぐって、ソーシャルブックマークサイト・Redditの個人投資家集団がヘッジファンドを出し抜いて大きな利益を得たという出来事がありました。人によって30万ドル(約3100万円)にも上ったというこの利益を、Redditのユーザーの多くが、絶滅危惧動物の保護・支援を行う団体へ寄付していることがわかりました。



Reddit investors use GameStop proceeds to help protect gorillas | Endangered species | The Guardian

https://www.theguardian.com/environment/2021/mar/18/reddit-investors-use-gamestop-proceeds-adopt-thousands-gorillas-aoe



Redditの投資家集団が集まる「WallStreetBets」で、寄付を受けたダイアン・フォッシー国際ゴリラ基金からのメッセージ映像が公開されています。







ダイアン・フォッシー国際ゴリラ基金は週末に「ゴリラの里親になれる」という募金プログラムを行っているのですが、通例なら件数が20件のところに3500件以上の申し込みがあったとのこと。これは金額に直すと35万ドル(約3800万円)相当です。





今回、寄付の主な対象がダイアン・フォッシー国際ゴリラ基金になったのは、2016年、シンシナティ動物園で「オリの中に落ちた男の子に危害を加えようとしていた」として射殺されたゴリラ・ハランベの件があったためだとのこと。Redditでは上記のムービーに対する「ハランベも誇りに思っているでしょう」というコメントが同意を集めています。なお、ハランベの一件については、危害を加えようとしたわけではなく、ゴリラの子どもに接するときと同じものだったとの指摘がありますが、対応としては射殺以外の選択肢はなかったとの声もあります。



また、ケニアでゾウの保護活動を行っているシェルドリック野生動物信託基金にも、異例ともいえる1万ドル(約110万円)の寄付があったそうです