2026年02月26日 13時28分 メモ

Anthropicがコンピューターを操作するためのAIエージェントを開発する「Vercept」を買収



AIツールのClaudeを開発するAnthropicが、コンピューターを操作するAIエージェントを手がけているAIスタートアップ「Vercept」を買収すると発表しました。この買収により、Claudeがライブアプリケーション内で複数ステップのタスクを実行する能力が向上するとのことです。



Anthropic acquires Vercept to advance Claude's computer use capabilities \ Anthropic

https://www.anthropic.com/news/acquires-vercept





Vercept is joining Anthropic.



When we started Vercept, we set out with a bold vision: to move beyond the mouse, keyboard, and touchscreen and build technology that truly expands human potential. ✨



That mission hasn't changed. It's found a bigger home.

We're thrilled to… pic.twitter.com/IZ8H5NgGdx — Vercept (@Vercept_ai) February 25, 2026



Anthropic acquires Vercept in early exit for one of Seattle's standout AI startups – GeekWire

https://www.geekwire.com/2026/anthropic-acquires-vercept-in-early-exit-for-one-of-seattles-standout-ai-startups/



Verceptは非営利研究機関であるアレン人工知能研究所の元研究者らが設立したAIスタートアップで、2025年1月には1600万ドル(約25億円)もの資金調達に成功しました。投資家にはGoogleの元CEOであるエリック・シュミット氏やGoogleのAI部門で責任者を務めるジェフ・ディーン氏などそうそうたるメンバーが名を連ねましたが、従業員数は20人未満と小規模な状態を維持していたとのこと。



Verceptはコンピューターの画面を観察し、デスクトップのタスクを自動化するAIエージェントの開発を行っていました。主力のデスクトップアプリケーションである「Vy」は、AIを活用して人間と同じように画面上の要素を視覚的に理解します。ユーザーは自然言語や実際の操作を通じてVyに指示を出し、データ入力や動画コンテンツ制作、ファイルの整理といった反復的なタスクを自動化できました。



Vyが動作する様子は以下の埋め込み動画で確認できます。



Today we’re launching a major step forward in how Vy understands your work: Experts. Specialized versions of Vy built for specific apps, domains, and personal preferences. (scroll ⬇️) pic.twitter.com/L70t0BYzum — Vercept (@Vercept_ai) December 11, 2025



そして現地時間の2026年2月25日、Claudeなどの開発で知られるAnthropicがVerceptを買収することを発表しました。これにより、Verceptのテクノロジーと一部の従業員がAnthropicに統合されることとなります。VerceptのデスクトップアプリケーションであるVyは30日以内にサービス終了となります。Verceptはユーザーへのメッセージで、Vyの代替手段としてClaudeを試してみるように呼びかけています。





Verceptは買収についての声明で、人間の可能性を真に広げる技術を構築するという立ち上げ時のビジョンは変わっていないと主張。その上で、「私たちがAnthropicに引かれたのは、価値観が一致したためです。それは、テクノロジーは安全で利用しやすく、人々を搾取するのではなく、力を与えるために構築されるべきだという共通の信念です。責任ある開発が重要であり、私たちが築く未来は取り残されがちなコミュニティを含む、すべての人々に奉仕するべきだという信念です」と述べています。



Anthropicは声明で、「Verceptのチームは人間が日常的に使用するソフトウェアの中で、AIシステムがどのように認識し、行動できるかについて長年にわたり綿密に検討を重ねてきました。その専門知識は、Anthropicで取り組んでいる最も困難な課題のいくつかに直接結びついています」と述べました。



Verceptの共同創業者であり、2025年にMetaから4年総額2億5000万ドル(約390億円)という巨額のオファーを受けて引き抜かれたマット・デイトケ氏は、Xへの投稿で元同僚らを祝福しました。





一方、Verceptの共同創業者兼投資家であるオーレン・エツィオーニ氏は、LinkedInへの投稿で今回の買収について残念だとコメント。エツィオーニ氏はテクノロジー系メディアのGeekWireに対し、投資家としてはプラスのリターンを得られたものの、「大きな牽引(けんいん)力と素晴らしいチームを擁していたのに、わずか1年あまりで事実上降参することにがっかりしました」と述べました。





なお、Anthropicは2025年12月にJavaScriptランタイムの「Bun」を買収しており、2026年2月には300億ドル(約4兆6000億円)の資金調達に成功したと報告しています。



AI企業のAnthropicが4兆6000億円の資金調達に成功、Claude Codeが好調で収益は毎年10倍以上増加 - GIGAZINE

