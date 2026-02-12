SpaceXと合併したxAIから共同創業者2名が退社
イーロン・マスク氏がCEOを務めるSpaceXがxAIを買収した後、xAIの共同創業者2人が離籍したことが分かりました。
Two more xAI co-founders are among those leaving after the SpaceX merger | The Verge
https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/877609/two-more-xai-co-founders-are-among-those-leaving-after-the-spacex-merger
Musk's xAI loses second co-founder in two days as Jimmy Ba departs
https://www.cnbc.com/2026/02/10/musks-xai-loses-second-co-founder-in-two-days-as-jimmy-ba-departs.html
Jimmy Ba and Tony Wu latest tech co-founders to exit Musk's xAI
https://www.siliconrepublic.com/business/xai-co-founders-jimmy-ba-tony-wu-depart-after-spacex-acquisition-elon-musk
宇宙開発企業のSpaceXがAI企業のxAIを買収したことで、宇宙空間にAI用データセンターを建設するというマスク氏の夢が一歩現実に近づきました。両社の合併は大きく報じられ、合併後の評価額は1兆2500億ドル(約190兆6000億円)規模になると伝えられました。
イーロン・マスクのSpaceXがxAIを正式に買収 - GIGAZINE
上記の発表以降、xAIの共同創業者2人が突然同社を去り、オンラインで退任表明を投稿しました。
共同創業者のYuhai(Tony)Wu氏はXで退任を発表し、「この会社、そして私たちが築いた家族は、永遠に私の心に残るでしょう。仲間たち、作戦室、そして共に戦ってきたすべての戦いを、深く懐かしく思い出すでしょう。いよいよ次の章が始まります。可能性に満ちた時代です。AIを駆使した少人数のチームが山を動かし、可能性を再定義できるのです。xAIファミリーの皆様、ありがとうございました。前進します。そしてイーロンへ、ミッションを信じていただき、一生に一度の旅をさせていただき、ありがとうございます」と述べました。
I resigned from xAI today.— Yuhuai (Tony) Wu (@Yuhu_ai_) February 10, 2026
This company - and the family we became - will stay with me forever. I will deeply miss the people, the warrooms, and all those battles we have fought together.
It's time for my next chapter. It is an era with full possibilities: a small team armed…
もう一人の共同創業者であるJimmy Ba氏もその日のうちに同様の投稿を行い、「xAIの使命は、人類をカルダシェフ・スケールの頂点へと押し上げることです。創業当初から共同設立に携わることができ、大変感謝しています。そして、イーロン、この素晴らしい旅路を共に歩ませてくれてありがとう。xAIチームの功績を心から誇りに思います。これからもチームの友人として、共に歩んでいきたいと思います。共に努力を続けてくれた皆さんに感謝します。この場所の真の宝は、仲間と友情です」と伝えました。
Last day at xAI.— Jimmy Ba (@jimmybajimmyba) February 11, 2026
xAI's mission is push humanity up the Kardashev tech tree. Grateful to have helped cofound at the start. And enormous thanks to @elonmusk for bringing us together on this incredible journey. So proud of what the xAI team has done and will continue to stay close…
Ba氏とWu氏はともにトロント大学に通い、Wu氏はOpenAIで研究科学者インターンとして、またGoogleで研究科学者として働いた後、2023年にxAIを共同設立しました。Ba氏は同社のGrokバージョン4に影響を与えた重要な研究で評価されています。
これまでに退社したxAIの共同創設者には、カイル・コシック氏(2024年)、イゴール・バブシュキン氏(2025年)、クリスチャン・セゲディ氏(2025年)、グレッグ・ヤン氏(2026年)がいます。
これらの退任により、xAIは当初12人いた共同創業者のうち、半数のみが在籍する状況となっています。マスク氏は「宇宙ベースのAIデータセンター」や「AI、ロケット、宇宙ベースのインターネット、モバイル端末への直接通信、そして世界有数のリアルタイム情報および言論の自由プラットフォーム」を含む垂直統合を進める計画を明らかにし、さらに社内ミーティングではAI衛星工場や月面都市の建設計画についても語ったと報じられています。
マスク氏も退任に触れ、「xAIは数日前に組織再編を行い、業務遂行のスピード向上を図りました。企業が成長するにつれ、特にxAIのように急速に成長するには、組織構造も他の生物と同様に進化していく必要があります。残念ながら、一部の方とお別れすることになりましたが、今後のご活躍をお祈り申し上げます」と述べました。
xAI was reorganized a few days ago to improve speed of execution. As a company grows, especially as quickly as xAI, the structure must evolve just like any living organism.— Elon Musk (@elonmusk) February 11, 2026
This unfortunately required parting ways with some people. We wish them well in future endeavors.
We are… https://t.co/kfmSmBlieb
