15億円超の支援金が「買えばウクライナをサポートできるゲーム詰め合わせセット」により集まる



ロシアによる侵攻を受けるウクライナを支援するための取り組みが世界中で行われており、ゲーム業界では売上をウクライナへの支援金とする「ウクライナ支援バンドル」なるゲームの詰め合わせセットが販売されています。人気の高いウクライナ支援バンドル2種の合計金額は、はやくも1300万ドル(約15億5000万円)を突破しています。



インディーズ向けのデジタルゲームストアであるitch.ioでは、Necrosoft Gamesというゲームスタジオが「Bundle for Ukraine」というゲームバンドルを販売していました。このバンドルには約1000タイトルものゲーム、ボードゲーム、書籍が含まれており、10ドル(約1200円)超を寄付することで入手することが可能。集まった売上はウクライナでの医療支援を行うInternational Medical Corpsと、ウクライナの子どもたちが戦争から復帰できるよう支援するVoices of Childrenに全額提供されることとなります。なお、Bundle for Ukraineへの寄付は2022年3月18日(金)の時点で受付終了となっており、目標額であった600万ドル(約7億2000万円)を超える637万537.2ドル(約7億6000万円)が集まりました。



itch.ioで販売された「Bundle for Ukraine」は、Necrosoft GamesのディレクターであるBrandon Sheffield氏により作成されました。このバンドルが発売されたのは2022年3月7日で、6589ドル(約78万5000円)相当のゲーム詰め合わせセットとなっています。発売当初の目標金額は10万ドル(約1200万円)に設定されていましたが、発売開始からわずか24時間で150万ドル(約1億8000万円)以上を売り上げました。



The https://t.co/vTbmDLvWUP bundle for Ukraine is live!! ~1,000 games worth over $6,500, $10 minimum donation, all proceeds donated to charity. Let's do what we can! https://t.co/oSgXio6UkJ pic.twitter.com/6oTPoo2g57 — brandon sheffield (@necrosofty)



もうひとつのウクライナ支援バンドルは「Stand with Ukraine Bundle」です。このバンドルには「Back 4 Blood」や「Metro Exodus」を含む人気タイトルが合計123個含まれており、売上は全額人道支援活動団体に100%寄付されることとなります。寄付者は40ドル(約4800円)以上を寄付することでバンドルを入手可能。記事作成時点でのStand with Ukraine Bundleの売上合計は714万4369ドル(約8億5000万円)です。



なお、「Stand with Ukraine Bundle」の販売期限は3月26日の3時であるため、ゲーム業界を通じて集まるウクライナへの支援金はより多くなる可能性があります。