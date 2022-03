ついにロシア向けPlayStationの出荷停止、さらにPlayStation Storeの運営も停止

・関連記事

ロシアでのゲーム販売をActivision BlizzardとEpic Gamesが停止 - GIGAZINE



Microsoft・EA・CD Projekt Redがロシアでの製品販売およびサービス提供を停止 - GIGAZINE



EAが人気サッカーゲーム「FIFA」シリーズからロシアのチームを削除、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて - GIGAZINE



「S.T.A.L.K.E.R.」「Cossacks」などを開発したウクライナのゲームスタジオがウクライナ軍への寄付を訴える - GIGAZINE



2022年03月10日 10時32分00秒 in ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.