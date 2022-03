2022年03月20日 20時00分 サイエンス

「人間は誰もが放射性物質」と専門家、生命と放射線の切っても切れない関係とは?



放射線は目に見えず、また放射性物質が体内に取り込まれると内部被ばくにより人体がダメージを受けることもあります。そんな放射線について、医学と工学の専門家が「ほとんどの放射性物質は自然界にも広く存在していて、地球上の生命も放射線なしでは成り立ちません」と指摘して、生き物にとって有害なイメージが強い放射線と生命の関係について解説しました。



イギリス・ウェールズ北部にあるバンガー大学で原子力や材料工学を研究しているビル・リー教授と、インペリアル・カレッジ・ロンドン医学部の分子病理学者であるジェリー・トーマス教授によると、人間は低線量の放射線を浴びても生きられるようになっているため、比較的高線量の放射線を浴びない限り害はないとのこと。放射線の線量と健康への影響の関係について、リー教授らは「鎮痛剤を1錠飲むと頭痛が治りますが、1箱をいっぺんに飲むと死に至る可能性があるのと似ています」と説明しました。





放射性物質というと、科学が生み出した人工物というイメージを抱く人がいるかもしれませんが、自然界に存在する放射性物質の多くは宇宙が誕生したビッグバンやその後の宇宙の活動によって自然に生まれたものがほとんどです。こうした放射性物質の中には、半減期が非常に長いものがあり、例えばトリウムの半減期は140億年、ウランは45億年、カリウムは13億年とのこと。



地球が誕生した時から地殻の中に存在している「原始放射性核種」は、現在でも岩石や鉱石、土壌の中に広く分布しており、これらの崩壊により発生した崩壊熱が地球内部のマントルを融解させています。そして、このマントルの対流により発生する強力な磁場は、地球上の生命を致命的な宇宙線から守るバリアの役目を果たしています。そのため、リー教授らは「もし地球に放射性物質がなかったら、地球の核は冷たい鉄の塊となり、地上には生命が存在しない死んだ星になっていたでしょう」と述べました。



土壌に放射性物質があるということは、畑でとれた作物にも放射性物質が含まれているということです。具体的にはバナナ、豆、ニンジン、ジャガイモ、ピーナッツ、ブラジルナッツなどが比較的放射性物質が多い食材に該当するとのこと。例えば、ビールに含まれている放射性カリウムは、ニンジンジュースの10分の1に過ぎないそうです。



食品に含まれているカリウムなどの放射性物質のほとんどはすぐに体外に排出されますが、一部は一定の間体内に残ります。その間も放射性カリウムは放射線を放ち続けるため、ある意味では人間は誰でも放射性物質でできていると言うことができると、リー教授らは述べました。





1896年にフランスの物理学者であるアンリ・ベクレルが自然に存在する放射性物質を発見し、1930年代にピエール・キュリーとマリ・キュリー夫妻が人工放射性物質を作って以来、放射性物質は科学・産業・農業・医学など幅広い分野で役立てられています。



例えば、医療の分野では放射性物質から発生した放射線を腫瘍に当ててがんを治す放射線治療が行われているほか、放射性ヨウ素が甲状腺に、ラジウムが骨に蓄積される性質を利用したがんの診断など、放射性物質は「核医学」としてがんの診断と治療の両方で重宝されているとのこと。



このように、放射線や放射性物質が身近なものなのにもかかわらず、それらへの懸念が過大評価されることが多い点について、リー教授らは「私たちは、放射能への恐怖が気候変動対策を妨げるのではないかと心配しています。例えば、原子力エネルギーを危険視しているドイツは、電力の約4分の1を石炭でまかなっており、国内に残っている原子力発電所の閉鎖に向けて動いています。一方、原子炉は石炭やガス、石油での発電とは違って二酸化炭素を発生させませんし、最新の原子力発電所であれば放射性廃棄物の量も最低限です」と述べて、気候変動に関する議論には原子力エネルギーの再評価が欠かせないと主張しました。